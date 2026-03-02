Стало известно, где похоронят бизнесмена Джабраилова

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов после судебного заседания у здания Тверского суда, где рассматривалось уголовное дело по факту хулиганства в московской гостинице, 2017 год

Бизнесмена Умара Джабраилова, который покончил жизнь самоубийством, похоронят в родовом селе Новые Атаги, рассказал РИА Новости близкий к его семье источник. По его словам, тело бывшего сенатора доставят в Чечню утром во вторник, 3 марта.

Тело Умара Джабраилов доставят в Чечню завтра утром, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги, — сказал источник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Джабраилов покончил с собой в гостинице на улице Тверской в Москве. По информации канала, бывшего сенатора госпитализировали как неизвестного, он находился в тяжелом состоянии, позже его опознали охранники. Рядом с телом нашли пистолет.

После этого стало известно, что у бизнесмена были заблокированы счета. По информации Telegram-канала Baza, это началось летом прошлого года из-за того, что Джабраилов не предоставил налоговой декларации.

Кроме того, фотографию бывшего сенатора нашли в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Снимок был сделан во время занятий карате.