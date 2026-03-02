Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:06

Путин напомнил о героизме псковских десантников

Путин: бойцы ВДВ из Пскова приняли неравный бой с врагом в Чечне в 2000 году

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подвиг воинов 6-й парашютно-десантной роты в Чечне в 2000 году произошел в критический для России момент, когда терроризм покусился на суверенитет страны, заявил президент страны Владимир Путин. Он направил телеграмму губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и участникам памятных мероприятий, приуроченных к 26-й годовщине подвига десантников.

Солдаты и офицеры легендарной роты приняли неравный бой с врагом в переломное для России время, когда международный терроризм осмелился посягнуть на ее независимость и территориальную целостность, — написал глава государства.

Президент также назвал подвиг псковских десантников святой и незабываемой страницей отечественной истории. Он подчеркнул, что проявленные ими бесстрашие, отвага и мужество навсегда останутся примером честного и беззаветного служения Родине и своему народу.

До этого сообщалось, что трое лиц, причастных к нападению на псковских десантников, включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также в рамках уголовного дела о нападении на бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ задержаны трое мужчин. Их обвиняют в соучастии. Двое из них — граждане России, еще один — гражданин Украины.

