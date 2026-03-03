Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:55

Похороны Джабраилова попали на видео

Похороны Умара Джабраилова в чеченском селе Новые Атаги Похороны Умара Джабраилова в чеченском селе Новые Атаги Фото: Елена Афонина/РИА Новости
Похороны бывшего сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова в чеченском селе Новые Атаги попали на видео, его опубликовал ТАСС. Проститься с бизнесменом пришли десятки родных и близких.

После проведения необходимых ритуалов тело Джабраилова было вынесено на носилках. Совершая обряд зикр, его пешком доставили на кладбище и предали земле. Затем оператор сделал несколько кадров с кладбища.

Джабраилов свел счеты с жизнью в своей квартире в комплексе Vesper Tverskaya в Москве. Его сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что после переезда в Москву Джабраилов, с которым она тоже состояла в отношениях в 2000-х, стал для нее символом столичной жизни начала нулевых. По ее словам, бизнесмен производил впечатление харизматичного и образованного человека, цитировал Омара Хайяма и Иосифа Бродского, отличался галантностью и был для нее «мужчиной московской мечты».

