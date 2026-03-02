Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:58

«Мужчина московской мечты»: Собчак вышла на связь после смерти Джабраилова

Собчак заявила, что Джабраилов был для нее мужчиной московской мечты

Телеведущая Ксения Собчак и бизнесмен Умар Джабраилов во время благотворительного аукциона «Сердечный прием» фонда «Обнаженные сердца», 2012 год Телеведущая Ксения Собчак и бизнесмен Умар Джабраилов во время благотворительного аукциона «Сердечный прием» фонда «Обнаженные сердца», 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак заявила, что после переезда в Москву Джабраилов стал для нее символом столичной жизни начала нулевых. По ее словам, он производил впечатление харизматичного и образованного человека, цитировал Омара Хайяма и Иосифа Бродского, отличался галантностью и был для нее «мужчиной московской мечты». Так она прокомментировала смерть бизнесмена. В 2000-х годах они состояли в отношениях.

Спустя много лет, когда у него были проблемы с наркотиками, Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интервью, психологически высказаться и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание, — написала она.

Собчак подчеркнула, что не знает, удалось ли ему выполнить это обещание, и выразила соболезнования, назвав его сложным, но талантливым и добрым человеком.

Она отметила, что их роман сопровождался атмосферой роскоши, первыми перелетами на частном самолете и знакомствами с известными людьми. Также она вспоминала, что именно он познакомил ее с модными брендами, такими как Margiela и Helmut Lang, в то время как большинство предпочитало Chanel.

Ранее стало известно, что попытки реанимировать покончившего с собой Джабраилова продолжались по меньшей мере на протяжении двух часов. К врачам он попал в тяжелом состоянии с отеком мозга.

