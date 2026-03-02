«Интриган еще тот»: Губин раскритиковал Крутого после «Новой волны»

Российский продюсер и композитор Игорь Крутой — тот еще интриган, такое мнение в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube высказал певец Андрей Губин. Он напомнил, что год назад принял участие в музыкальном конкурсе «Новая волна». Губин отметил, что после этого про него «шли интриги» целый год.

Интриган еще тот Игорь Яковлевич Крутой. Год назад снялся у него, не смог ему отказать, в «Новой волне». Год целый интриги шли потом вот таким хвостом, не знаю, откуда, — сказал артист.

Само шоу Губин назвал «позором», По его словам, песни были «сделаны плохо». Он также раскритиковал аранжировки.

Все переврали. Все старомодно. Как в 90-х годах, — добавил певец.

Ранее Губин заявил, что может вернуться к концертной жизни, если состояние здоровья ему позволит. Он добавил, что пока не способен на серьезные отношения. Артист страдает от редкой болезни нервной системы.

Губин анонсировал создание трех новых песен, хотя их выпуск временно приостановлен в ожидании благоприятного момента для презентации. Музыкант подтвердил желание возобновления концертной деятельности.