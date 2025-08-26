Земфира, Пугачева, Лобода: кого из врагов СВО не позвали на «Новую волну»

Народная артистка СССР Алла Пугачева не появилась на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Казани, несмотря на слухи о ее возможном приезде. Кого еще из осудивших СВО звезд не позвали на музыкальный фестиваль в 2025 году?

Почему Пугачеву не позвали на «Новую волну — 2025»

В этом году «Новая волна» впервые прошла в Казани. Главная звезда конкурса Алла Пугачева, которая была гвоздем мероприятия на протяжении десятилетий, на сцене не появилась. Сейчас артистка находится на Кипре с младшими детьми.

Пугачева уехала из России в 2022 году, осудив действия российских властей. Месяц назад в СМИ появились предположения о возможном приезде Примадонны на «Новую волну», но певица их не подтвердила.

В 2024 году Пугачева все же оставила свой «след» на «Новой волне» в Сочи. Филипп Киркоров исполнил песню «Корона», которую получил в подарок от Примадонны. Певец признался, что экс-супруга прислала ему новую композицию на Новый год, потому что он ей небезразличен. В этом году поп-исполнитель спел за кулисами хит бывшей жены «Миллион алых роз».

Не позвали на музыкальный фестиваль и латвийскую певицу Лайму Вайкуле, также выступившую с публичной критикой СВО. Вайкуле выходила на сцену знаменитого фестиваля ежегодно до 2014 года, когда «Новая волна» под руководством Игоря Крутого проводилась в Юрмале. После латвийские власти запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, а Вайкуле учредила собственный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala.

Певица Алла Пугачева Фото: Philipp Kirkorov/Instagram.com/Global Look Press

Кто еще из звезд не приехал на фестиваль

Не оказалось в числе именитых гостей «Новой волны» и украинских звезд Софии Ротару, Светланы Лободы и Веры Брежневой. Все они после начала спецоперации на Украине прекратили сотрудничество с Россией и переехали в Европу.

Еще одна звезда «Новой волны» Кристина Орбакайте не возвращается в РФ с марта 2024 года. В интервью RTVI артистка сообщила, что закончила выступать на родине и переехала на ПМЖ в Майами. В США также перебрался сын звезды, певец Никита Пресняков. В последний раз на сцену «Новой волны» Орбакайте выходила в 2021 году.

Не увидели в Казани и певицу Земфиру (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которая после начала СВО переписала свою московскую квартиру на подругу Ренату Литвинову и уехала в Париж. Артистка предположила, что нескоро вернется на родину, но выразила надежду, что это когда-нибудь произойдет.

Кто из зарубежных артистов был на «Новой волне»

В разные годы на сцене «Новой волны» появлялись и зарубежные звезды: Монсеррат Кабалье, Энрике Иглесиас, Стинг, группа Roxette, Стиви Уандер, Рики Мартин и Патрисия Каас. Становились гостями фестиваля и Тони Брэкстон, Нелли Фуртадо, а также Наталья Орейро и Эрос Рамаццотти.

В этом году среди зарубежных гостей мероприятия были конкурсанты из Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Белоруссии. Российский шоу-бизнес на фестивале представили Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Люся Чеботина, Стас Михайлов, Григорий Лепс и другие артисты.

