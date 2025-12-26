Загадочная аномалия космического объекта удивила ученых

На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружена аномалия, связанная с необычно крупным размером его частиц, заявил в своем блоге ученый из Гарвардского университета Ави Леб. По его словам, в обращенной к Солнцу струе объекта преобладают частицы, которые значительно больше типичных пылевых.

Строго говоря, 3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи, — говорится в сообщении.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страна запустит в космос свой первый спутник и подготовит собственного космонавта. Глава государства подчеркнул, что эти шаги дадут мощный импульс для научного и технологического развития республики.

Кроме того, Московский планетарий сообщает, что Земля достигнет точки перигелия — наименьшего расстояния до Солнца — 3 января. Это астрономическое явление приведет к тому, что видимый размер Солнца на снимках будет больше по сравнению с изображениями, полученными в июле, когда планета находится в самой удаленной точке своей орбиты.