Одна из стран СНГ впервые в своей истории запустит спутник в космос

Узбекистан запустит в космос свой первый спутник, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев. Кроме того, страна подготовит космонавта. Глава государства подчеркнул, что все это даст импульс научно-техническому развитию Узбекистана, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работу по запуску в космос искусственного спутника, — сказал Мирзиеев.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что правительство РФ утвердило ключевой параметр для новой Российской орбитальной станции. Угол наклонения орбиты для РОС будет составлять 51,6 градуса, что соответствует параметрам Международной космической станции.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения МКС. Также сообщалось, что Россия и Китай утвердили дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации на период 2026–2030 годов.