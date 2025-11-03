Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 13:50

Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию

Россия и КНР приняли дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации

Фото: Роскосмос

Россия и Китай утвердили дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации на период 2026–2030 годов, сообщает ТАСС. Церемония подписания документа состоялась с участием генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюня.

Кроме того, стороны приняли совместное заявление, подводящее итоги реализации предыдущей российско-китайской дорожной карты сотрудничества в области спутниковой навигации. Она действовала с 2021 по 2025 год.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности нарастить поставки отечественных продуктов питания в Китай. По словам главы кабмина РФ, китайские потребители уже знакомы с российской продукцией благодаря проведению фестивалей-ярмарок «Сделано в России». Товарооборот в агропромышленном секторе за девять месяцев текущего года продемонстрировал рост на 15%.

Мишустин также сообщил о проработке вопроса отмены виз для китайских туристов в качестве ответной меры. Соответствующее поручение ранее дал президент России Владимир Путин.

Китай
навигация
соглашения
сотрудничество
