Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну

Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания в Китай, заявил сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, переданным ТАСС, речь идет о товарах, полюбившихся китайцам благодаря фестивалям-ярмаркам «Сделано в России».

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%. Готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам «Сделано в России», — анонсировал Мишустин.

Ранее специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что российские продукты активно вытесняют американские на рынках Китая. По его данным, в КНР наблюдается настоящий бум спроса на мясные, молочные, кондитерские изделия, а также морепродукты и мед из России.

Он добавил, что высокий интерес китайских потребителей объясняется отличным вкусом и качеством российской продукции. Титов обратил внимание, что в свое китайский рынок был в значительной степени ориентирован на товары из США.