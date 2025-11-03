Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 13:44

Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну

Мишустин: Россия готова нарастить поставки продуктов питания в КНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания в Китай, заявил сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, переданным ТАСС, речь идет о товарах, полюбившихся китайцам благодаря фестивалям-ярмаркам «Сделано в России».

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%. Готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам «Сделано в России», — анонсировал Мишустин.

Ранее специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что российские продукты активно вытесняют американские на рынках Китая. По его данным, в КНР наблюдается настоящий бум спроса на мясные, молочные, кондитерские изделия, а также морепродукты и мед из России.

Он добавил, что высокий интерес китайских потребителей объясняется отличным вкусом и качеством российской продукции. Титов обратил внимание, что в свое китайский рынок был в значительной степени ориентирован на товары из США.

Китай
Россия
торговля
продукты
