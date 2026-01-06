Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 23:00

Китайские ученые представили карпа-мутанта

SCMP: китайские генетики создали карпа без костей

Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Ученые совершили прорыв, который может навсегда изменить отношение людей к одному из самых популярных видов рыбы, пишет South China Morning Post. Специалисты из Китайской академии наук вывели генетически модифицированного карпа, лишенного мелких мышечных косточек.

Исследователям удалось идентифицировать и «отключить» конкретный ген, отвечающий за развитие множества тонких межмышечных костей. При этом все основные элементы скелета — позвоночник и ребра — остались нетронутыми. Это решает давнюю проблему, ведь традиционного карпа, несмотря на его вкус, многие недолюбливают именно из-за риска подавиться.

По данным издания, проект находится на завершающей стадии, а в настоящее время ведутся обсуждения по запуску коммерческого производства такой рыбы. Если инновация получит все необходимые разрешения, это откроет ей дорогу на массовый рынок.

Ранее ученый-генетик Алексей Дейкин заявил, что трансплантология в перспективе может решить проблему старения организма, а также биологической смерти. При этом речь о бессмертии не идет ввиду возможных трагических случаев.




Китай
генетики
рыба
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чудесный праздник»: Путин обратился к православным христианам в Рождество
Средства ПВО перехватили 23 украинских дрона за три часа
В Храме Христа Спасителя в Москве началась праздничная служба
США рассчитывают на компромисс по одному спорному украинскому вопросу
Приметы 7 января — Рождество Христово: что ждать в главный праздник?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 января 2026 года
«В ближайшие недели»: Макрон собирается переговорить с Путиным
Триумф на Олимпиаде, дружба с князем Монако, развод: как живет Журова
На Западе рассказали о стадии обсуждения гарантий безопасности для Украины
Выступление украинских циркачей в Германии завершилось трагедией
Внук Пугачевой опубликовал снимок «идеальной девушки»
Фанаты направляют звезде фильма «Девять с половиной недель» деньги на жилье
Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области
Китайские ученые представили карпа-мутанта
Дополнительные запреты ввели в одном из южных аэропортов России
Трамп неудачно пошутил о своем интеллекте перед республиканцами
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России по борьбе с БПЛА ВСУ
В российском регионе объявили карантин из-за опасной инфекции
«Коалиция желающих» согласовала парижскую декларацию по Украине
Умер бразильский легионер «Норильского никеля»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.