Китайские ученые представили карпа-мутанта

Ученые совершили прорыв, который может навсегда изменить отношение людей к одному из самых популярных видов рыбы, пишет South China Morning Post. Специалисты из Китайской академии наук вывели генетически модифицированного карпа, лишенного мелких мышечных косточек.

Исследователям удалось идентифицировать и «отключить» конкретный ген, отвечающий за развитие множества тонких межмышечных костей. При этом все основные элементы скелета — позвоночник и ребра — остались нетронутыми. Это решает давнюю проблему, ведь традиционного карпа, несмотря на его вкус, многие недолюбливают именно из-за риска подавиться.

По данным издания, проект находится на завершающей стадии, а в настоящее время ведутся обсуждения по запуску коммерческого производства такой рыбы. Если инновация получит все необходимые разрешения, это откроет ей дорогу на массовый рынок.

Ранее ученый-генетик Алексей Дейкин заявил, что трансплантология в перспективе может решить проблему старения организма, а также биологической смерти. При этом речь о бессмертии не идет ввиду возможных трагических случаев.







