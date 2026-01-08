Атака США на Венесуэлу
Ученые создали точную формулу расчета возраста собаки в человеческих годах

Генетики создали формулу перевода возраста собаки в человеческие года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Генетики из Калифорнии предложили точный способ определять возраст собак по человеческим меркам, говорится на платформе биологических препринтов bioRxiv. Специалисты уточнили, что собаки, как оказалось, стареют неравномерно.

В первые годы жизни у них проходит «детство и юность», после четырех лет процессы организма замедляются. Так, восьминедельный щенок сопоставим с девятимесячным малышом, а годовалая собака — с 30-летним человеком. К семи годам скорость старения у собак и людей выравнивается. Исследования основаны на «часах метилирования» и анализе эпигенетических меток, то есть особых участках ДНК.

Прописанная учеными новая формула расчета человеческого возраста собаки = 16 × ln (возраст собаки) + 31, где ln — натуральный логарифм.

Ранее ученые совершили прорыв, который может навсегда изменить отношение людей к одному из самых популярных видов рыбы. Специалисты из Китайской академии наук вывели генетически модифицированного карпа, лишенного мелких мышечных косточек. Исследователям удалось идентифицировать и «отключить» конкретный ген, отвечающий за развитие множества тонких межмышечных костей. При этом все основные элементы скелета — позвоночник и ребра — остались нетронутыми.

