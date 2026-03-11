Ветеринар развеял миф о пользе нашумевшего лососевого масла для кошек

Лососевое масло для кошек является всего лишь маркетинговой уловкой, так как оно не обладает уникальным эффектом, а его полезные свойства можно получить из более доступных аналогов, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По словам специалиста, хоть эта пищевая добавка действительно содержит необходимые животным омега-3 кислоты и витамин D, она является лишь разрекламированным и не самым эффективным способом восполнить эти вещества.

Лососевое масло — это пищевая подкормка. Она, конечно, разрекламирована. Там содержатся Омега-3 кислоты и витамин D. Конечно, это нужно для организма кошки, но ведь мы десятилетиями применяли гораздо более дешевые и более эффективные аналоги. Масло лосося — это модно, хотя в природе где кошки возьмут масло лосося в таком количестве? Поэтому, конечно, это маркетинговая уловка. Да, она безопасная, действенная. Чудо эффекта от его уотребления не будет, это обычные витамины, — пояснил Шеляков.

