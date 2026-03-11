Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 07:18

Пытавшаяся «прощупать» оборону ВС РФ бригада ВСУ поплатилась под Славянском

Оператор БПЛА Седой: «Волки» ликвидировали элитную снайперскую группу ВСУ

Разведывательно-штурмовая бригада «Волки» Добровольческого корпуса Южной группировки войск в зоне проведения СВО Разведывательно-штурмовая бригада «Волки» Добровольческого корпуса Южной группировки войск в зоне проведения СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Военнослужащие разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Добровольческого корпуса Южной группировки войск ликвидировали элитную группу украинских снайперов, пытавшихся «прощупать оборону» на Славянско-Краматорском направлении. Оператор отделения ударных БПЛА на оптоволокне с позывным Седой сообщил ТАСС, что снайперы были обнаружены на дальних подступах и не успели сделать ни одного выстрела.

Враг возлагал большие надежды на своих спецов-снайперов, но переиграть нас не удалось. Шанса сделать хотя бы один выстрел мы им не дали, — указал Седой.

Он добавил, что работа разведки была грамотной, а реакция военных — молниеносной. По координатам немедленно отработала артиллерия и БПЛА «Волков».

Итог предсказуем: «элита» уничтожена на подходе к нашим полосам, — заявил Седой.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли комбинированный удар по силам ВСУ в районе населенного пункта Белицкое в ДНР. Оператор БПЛА с позывным Кабина из 55-й дивизии морской пехоты (группировка «Центр») проинформировал, что в результате точной работы были уничтожены не только боевая машина, но и крупная группа украинской пехоты.

ВСУ
ВС РФ
оборона
Славянск
