11 марта 2026 в 07:32

Стал известен страшный диагноз Лерчек

Блогерша Акилова: у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогерша Алина Акилова в своем Telegram-канале заявила, что у ее подруги и коллеги Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) диагностировали рак желудка четвертой стадии. По ее словам, сейчас блогершу мучают сильные боли, из-за которых она вынуждена принимать тяжелые анальгетики.

Рак желудка с метастазами в легких и других местах, — написала Акилова в ответ на один из комментариев.

Она считает, что Лерчек потеряла драгоценное время из-за того, что не могла выйти из-под домашнего ареста для сдачи анализов. Все, что ее поклонники могут сделать сейчас, добавила блогерша, — это молиться за здоровье Чекалиной.

Блогерша, которая находится под домашним арестом по делу о выводе средств в ОАЭ, попала в реанимацию 4 марта. Ее госпитализировали на следующий день после выписки из роддома. Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини ранее призвал молиться за здоровье Чекалиной. Он рассказал, что Валерия родила ему сына с помощью кесарева сечения.

До этого стало известно, что следствие при обыске у Лерчек изъяло 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 млн рублей наличными. Также были изъяты наручные часы известных производителей Chopard, Rolex и Cartier. При этом адвокаты Чекалиной заявили, что арест на ювелирные изделия не накладывался.

