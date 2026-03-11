Мэр Сочи обратился к школьникам и студентам на фоне налета БПЛА

В Сочи сохраняется режим беспилотной опасности с ночи 11 марта. Мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале обратился к жителям с просьбой не отправлять детей в школы и студентов в вузы до отмены угрозы.

Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это касается и студентов. Важно принять все меры предосторожности, — написал глава города.

Градоначальник заверил, что персонал учебных заведений готов принять детей и знает, как действовать в случае ЧП, но рекомендовал оставаться дома. В ночь на 11 марта в городе работала ПВО, аэропорт временно не принимал рейсы. Власти города-курорта продолжают мониторить ситуацию.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Губернатор региона Юрий Слюсарь проинформировал, что в результате попытки нападения Вооруженных сил Украины никто не пострадал. Наземная инфраструктура также сохранила свою целостность.

До этого средства ПВО уничтожили пять воздушных целей ВСУ в районе Северной стороны и Фиолента. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заметил, что военные продолжают отражать атаки противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.