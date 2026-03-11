Эксперт оценила перспективы восстановления трафика по Ормузскому проливу Страховой брокер Mains: для возобновления работы Ормузского пролива нужно время

Для восстановления нормального трафика в Ормузском проливе нужно время, заявила РИА Новости совладелец страхового брокера Mains Екатерина Юмашева. По ее словам, подобные ситуации возникали и раньше, но разблокирование маршрута даже при участии военно-морских сил не всегда проходит легко.

Даже при участии военно-морских сил восстановление нормального трафика занимает время, — сказала Юмашева.

Она отметила, что через пролив проходит почти 20% поставок нефти и 30% поставок газа. Юмашева добавила, что любые кризисы быстро отражаются на цене сырья, а затем влияют и на страховые ставки.

Ранее корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщил, что американская разведка зафиксировала возможную подготовку Ирана к минированию акватории Ормузского пролива. Вашингтон якобы располагает сведениями о враждебных действиях Тегерана в ключевой морской артерии.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе. Глава ведомства подчеркнул, что Вашингтон работает с партнерами в энергетической сфере для контроля ситуации.