11 марта 2026 в 10:21

Немцы и поляки массово рванули в российский регион

Немцы и поляки начали массово ездить в Калининград за дешевым бензином

Жители Германии и Польши устремились в Калининградскую область в связи с резким увеличением стоимости бензина из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает Telegram-канал SHOT. Всего за 10 дней цены на топливо в странах Европейского Союза возросли на 15–20%.

По информации канала, европейцы вновь активно совершают «бензиновые поездки» в российский регион, несмотря на длительное ожидание на таможне. В Польше стоимость бензина АИ-95 увеличилась до 6,1 злотых (около 131 рубля), тогда как всего 10 дней назад он стоил 5,79 злотых (примерно 123 рубля). В Германии цены на топливо еще выше — около €2,1 (примерно 193 рубля за литр). В Калининградской области цена за литр 95-го бензина составляет около 68 рублей.

Европейцы преимущественно заправляют свои автомобили на АЗС в окрестностях Мамоново и Багратионовска, где находятся пункты пограничного контроля. В настоящее время на этих заправках наблюдаются значительные очереди из машин с европейскими номерами.

Ранее стало известно, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на топливо в Африке. В Сомали цена литра бензина достигла $1,5 (118,11 рубля), а в Южном Судане — $2,6 (204,72 рубля), вдвое выше предыдущих показателей. В Малакале стоимость топлива составила $6,6–7 (до 551,18 рубля). В Нигерии цена бензина выросла на 60% с конца февраля.

