Генерал предупредил об опасности возможного минирования Ормузского пролива

Минирование Ормузского пролива потенциально может привести к эскалации ближневосточного конфликта, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. На этом фоне, по его мнению, Иран не рискнет пойти на такой шаг.

Минирование Ормузского пролива может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он все-таки является международным. Иран имеет право минировать только свою прилегающую часть: поставить заграждения, предупреждения, пустить пограничные катера. По-другому уже будет нарушение международных норм и правил. Поэтому, я думаю, Тегеран не будет наглеть до такой степени, чтобы провоцировать американцев и объединенную группировку сил и средств, которые будут направлены на вторую половину этого канала, — высказался Попов.

Ранее американские разведслужбы сообщили о возможной подготовке Ирана к минированию Ормузского пролива. По информации Вашингтона, Тегеран может предпринимать враждебные действия в морском коридоре, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок.