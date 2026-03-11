«Снова включаем сирены»: в Сочи бьют тревогу из-за беспрецедентной атаки

ВСУ продолжают налет БПЛА на Сочи на протяжении суток, заявил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Он назвал атаку беспрецедентной.

Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом, — написал Прошунин.

Администрация Сочи приняла решение о введении особого режима для сотрудников муниципальных организаций, имеющих детей в возрасте до 12 лет включительно. Руководителям предприятий дано поручение разрешить таким родителям оставаться дома вместе с детьми до тех пор, пока угроза атаки БПЛА не будет официально снята.

Закрытое небо спровоцировало хаос в сочинском аэропорту, где задерживаются около 70 рейсов на вылет и прилет. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в городе-курорте вечером 10 марта.