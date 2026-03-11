Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:02

«Снова включаем сирены»: в Сочи бьют тревогу из-за беспрецедентной атаки

Прошунин назвал беспрецедентной длительность атаки БПЛА на Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ продолжают налет БПЛА на Сочи на протяжении суток, заявил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Он назвал атаку беспрецедентной.

Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом, — написал Прошунин.

Администрация Сочи приняла решение о введении особого режима для сотрудников муниципальных организаций, имеющих детей в возрасте до 12 лет включительно. Руководителям предприятий дано поручение разрешить таким родителям оставаться дома вместе с детьми до тех пор, пока угроза атаки БПЛА не будет официально снята.

Закрытое небо спровоцировало хаос в сочинском аэропорту, где задерживаются около 70 рейсов на вылет и прилет. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в городе-курорте вечером 10 марта.

Сочи
БПЛА
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик дал советы, как распознать вредоносное ПО на смартфоне
Судно под флагом Таиланда вспыхнуло после удара
В Европе раскрыли, как иранский конфликт обостряет раскол в ЕС
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.