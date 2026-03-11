Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:05

«ВКонтакте» запускает новый формат образовательных программ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
«ВКонтакте» совместно с VK Education запускает новый формат образовательных программ — буткемп для студентов-старшекурсников и недавних выпускников. Участники научаться работать с реальными бизнес-кейсами и смогут получить помощь экспертов соцсети. Лучшие обучающиеся смогут получить предложения в команду на позиции младших продуктовых менеджеров.

Мы запускаем буткемп, чтобы вырастить новое поколение продактов в рамках продуктовой культуры VK. Это не просто цикл лекций, а полноценный карьерный лифт в IT. Участникам предстоит решать реальные продуктовые задачи, с которыми ежедневно работает команда «ВКонтакте». Ребята пройдут весь цикл работы над продуктом и добавят кейсы в свое портфолио. Лучшие участники смогут присоединиться к нашей команде уже этим летом и работать над развитием продуктов с многомиллионной аудиторией, — подчеркнул директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Первый этап состоится с 6 апреля по 31 мая в онлайн-формате. Лучших учеников пригласят на собеседование для участия в очной части, которая пройдет с 6 по 19 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Первая неделя пройдет в офисах компании — участников разделят на команды, в которых они будут работать над реальным продуктовым кейсом. Оставшаяся неделя будет проходить в выездном лагере и будет посвящена не только проекту, но и мастер-классам.

Ранее стало известно, что продвижение в e-commerce стало наиболее популярным направлением у предпринимательниц. На это направление за последний год пришлось более 19% маркетингового бюджета женщин, продвигающих свой бизнес на площадке.

