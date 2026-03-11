Тренер оценила идею закрепить требования к одежде в фитнес-зале Тренер Лазарева: посетители должны иметь право заниматься в лосинах и топах

Посетители фитнес-залов должны иметь право заниматься в лосинах, шортах, подчеркивающих формы, или коротких топах, если им так комфортнее, считает тренер Яна Лазарева. В разговоре с «ФедералПресс» эксперт подчеркнула, что такая одежда помогает лучше отслеживать работу мышц.

Откровенно говоря, не вижу ничего страшного в обтягивающих лосинах, шортах, подчеркивающих формы, или коротких топах с открытой спиной. С практической точки зрения такая одежда позволяет тренеру и самому занимающемуся лучше отслеживать работу мышц, контролировать технику и видеть прогресс в формировании рельефа, — пояснила тренер.

При этом Лазарева призвала посетителей фитнес-залов соблюдать разумные границы. Она подчеркнула, что это касается как женщин, так и мужчин.

Думаю, здесь дело не в запретах, а в договоренностях. В большинстве клубов такие вопросы уже решаются на входе — достаточно внятного дресс-кода, и люди спокойно его соблюдают, — заключила тренер.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее сообщила, что до 1 марта фитнес-клубам необходимо обновить вывески в соответствии с требованиями закона о защите русского языка. По ее словам, правила также распространяются на рекламные материалы и навигационные знаки.