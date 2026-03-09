Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 18:07

Именитый французский хореограф признал заслуги русского тренера

Хореограф Ришо поздравил тренера Мишина с днем рождения на русском языке

Алексей Мишин Алексей Мишин Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в день 85-летия получил поздравления от знаменитого французского хореографа Бенуа Ришо. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Ришо опубликовал заявление на русском языке.

С днем рождения одного из моих самых больших источников вдохновения. Твоя работа, твое видение и твоя страсть продолжают вдохновлять меня мечтать еще масштабнее, — написал Ришо.

День рождения Мишин отмечал 8 марта. Будучи фигуристом, он добивался успехов в парном катании, завоевывая призы на чемпионатах Европы и мира. Однако подлинное признание ему принесла тренерская деятельность, которая продолжается уже более полувека. Под его руководством начинали свой путь многие прославленные спортсмены, в частности, Алексей Ягудин, впоследствии ставший одним из лучших фигуристов в истории страны.

Ранее тренер Евгений Плющенко, также начинавший у Мишина, признался, что никогда не ставил перед собой цели стать наставником. По словам двукратного олимпийского чемпиона, он мечтал лишь создать и возглавлять собственную школу. Путь в тренерство, как рассказал Плющенко, начался совершенно случайно. Когда ему было 11 лет, Мишин взял юного фигуриста на сборы во Францию и поручил показывать упражнения другим детям.

