Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд призвал ФИФА перенести стыковой матч за выход на чемпионат мира 2026 года из-за проблем с логистикой, вызванных эскалацией конфликта в соседнем Иране. Игра должна состояться 31 марта в мексиканском Монтеррее, где иракцам предстоит встретиться с победителем пары Боливия — Суринам, сообщает Reuters.

Арнольд подчеркнул, что для страны, которая не участвовала в мундиале 40 лет, этот матч значит невероятно много и именно желание помочь иракцам исполнить мечту побудило его возглавить сборную. По словам тренера, сейчас команда и федерация прилагают максимум усилий, чтобы найти альтернативный способ добраться до Мексики, но закрытый аэропорт серьезно осложняет задачу.

Специалист предложил ФИФА компромиссный вариант: позволить Боливии и Суринаму сыграть в назначенный срок, а финальный стыковой матч провести за неделю до старта чемпионата мира в США. Такой расклад, по мнению Арнольда, дал бы его команде время на подготовку и позволил бы сохранить справедливость спортивного принципа.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Международной федерации футбола следует запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой. Он также обратил внимание на молчание УЕФА и других конфедераций, назвав это проявлением двойных стандартов.