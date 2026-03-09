Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 14:45

Ирак призвал перенести матч за выход на ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд призвал ФИФА перенести стыковой матч за выход на чемпионат мира 2026 года из-за проблем с логистикой, вызванных эскалацией конфликта в соседнем Иране. Игра должна состояться 31 марта в мексиканском Монтеррее, где иракцам предстоит встретиться с победителем пары Боливия — Суринам, сообщает Reuters.

Арнольд подчеркнул, что для страны, которая не участвовала в мундиале 40 лет, этот матч значит невероятно много и именно желание помочь иракцам исполнить мечту побудило его возглавить сборную. По словам тренера, сейчас команда и федерация прилагают максимум усилий, чтобы найти альтернативный способ добраться до Мексики, но закрытый аэропорт серьезно осложняет задачу.

Специалист предложил ФИФА компромиссный вариант: позволить Боливии и Суринаму сыграть в назначенный срок, а финальный стыковой матч провести за неделю до старта чемпионата мира в США. Такой расклад, по мнению Арнольда, дал бы его команде время на подготовку и позволил бы сохранить справедливость спортивного принципа.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Международной федерации футбола следует запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой. Он также обратил внимание на молчание УЕФА и других конфедераций, назвав это проявлением двойных стандартов.

Ирак
Иран
футбол
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой муж, роды в 46 лет, слухи о долгах: как живет актриса Миронова
Раскрыты последствия ситуации с нефтью из-за Ирана для России
Германию уличили в укреплении оружейной отрасли за счет Украины
В небе над Дубаем были замечены истребители европейской страны
Москвич едва не испепелил ЖК из-за разведенного костра на балконе
Политолог ответил, кого Трамп может обвинить в провале операции в Иране
Российский гимн вернулся на Паралимпиаду спустя 12 лет
«Нихрена не сделаем»: в Сети вспомнили слив эмоционального совещания Путина
Житель Бутурлиновки протаранил на авто дом и чуть не убил двух человек
Редкие автономера Юрия Николаева выставили на продажу за 50 млн рублей
В Кремле объяснили слив черновика с поздравлением Путина к 8 Марта
Украинский банк «рухнул» после мощной кибератаки
Иранская ракета вновь залетела на территорию Турции
В Госдуме рассказали о нюансах получения декретных выплат
В Британии сравнили Тель-Авив с сектором Газа после атаки Ирана
Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском
Слова о Путине, четыре развода, театр: как живет актриса Галина Данилова
Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом
Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры
Футболиста Мбаппе призвали «отменить» из-за случая с Самойловой
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.