Редкие автономера Юрия Николаева выставили на продажу за 50 млн рублей

Автомобильные номера серии АМР, которые принадлежали телеведущему Юрию Николаеву, оценили в 50 млн рублей, сообщил один из представителей умершего народного артиста в беседе с Telegram-каналом Mash. Данная комбинация до 2006 года находилась в распоряжении ЦАБ МВД. Позже регистрационные знаки оформили на компанию Николаева ЗАО «Юникс». После того как фирму ликвидировали, номера стали личной собственностью знаменитости.

Сейчас они закреплены на автомобиле марки Jaecoo. Родственники Николаева не планируют сдавать государству ценную серию, несмотря на постепенный вывод АМР из оборота и аннулирование учета. В данный момент реализовать дорогостоящий лот невозможно из-за юридических тонкостей. Семье необходимо дождаться завершения срока в три месяца для официального вступления в права наследства.

Существует схема продажи знаков отдельно от транспортного средства через процедуру перевеса на другую машину. Однако новый собственник не сможет полноценно использовать этот аксессуар. Подобные номера больше не проходят процедуру регистрации в ведомствах.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что сотни миллиардов прибыли может приносить российскому бюджету легализация продажи «красивых» автомобильных номеров. Он пояснил, что в стране существуют знаки с запоминающимися комбинациями букв и цифр.