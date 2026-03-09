Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 17:10

Стали известны последствия конфликта в Ливане

UNICEF: почти 700 тыс. человек покинули дома из-за ударов по Ливану

Фото: Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press
Удары по Ливану заставили почти 700 тыс. граждан, включая 200 тыс. детей, покинуть свои дома, говорится в отчете Детского фонда ООН (UNICEF), который приводит Al Jazeera. Отмечается, что эскалация ливано-израильского конфликта началась 2 марта.

Массовое перемещение населения по всему Ливану вынудило почти 700 тыс. человек, включая около 200 тыс. детей, покинуть свои дома. Это добавилось к десяткам тысяч людей, уже перемещенных в результате предыдущих эскалаций, — написано в отчете.

В заявлении UNICEF сообщается, что за последнюю неделю в Ливане ежедневно погибало в среднем более 10 детей и около 36 получали ранения. Также отмечается, что, по имеющимся данным, за последние 28 месяцев в стране погибли 329 детей и 1632 получили ранения.

Ранее стало известно, что Израиль нанес авиаудар по столице Ливана, в результате которого погибли три человека. По информации ЦАХАЛ, операция проводилась с целью ликвидации конкретного лица. Личность убитого пока не раскрывается.

До этого Израиль ударил по жилому комплексу в Баальбеке на востоке Ливана. В результате атаки погибли шесть человек. Кроме того, по меньшей мере 15 человек получили ранения. По подсчетам Министерства здравоохранения Ливана, в общей сложности на той неделе в результате израильских ударов погибли 52 человека.

Ливан
Израиль
удары
ООН
