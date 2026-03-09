Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 16:27

В Израиле назвали условие завершения конфликта с Ираном

WP: Израилю достаточно уничтожить военные объекты Ирана

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Израиль может достичь своих целей в конфликте с Ираном после уничтожения ключевых военных объектов, при этом затяжные боевые действия ради смены власти не в его интересах, пишет газета Washington Post со ссылкой на израильского чиновника. По данным издания, кампания США и Израиля по бомбардировкам приближается к выполнению военных задач.

Не уверен, что в наших интересах воевать, пока власть не будет свергнута. <...> Мы хотим свергнуть власть, но это не единственный возможный итог. <...> Мы не видим никого, кто мог бы заменить режим, — признался собеседник.

При этом издание отмечает скептицизм некоторых представителей оборонных ведомств Израиля в отношении стратегического планирования премьера Биньямина Нетаньяху на фоне ситуации в Газе из-за отсутствия четких целей. Также существуют опасения, что он может отдать приказ о масштабной наземной операции в Ливане против «Хезболлы».

Ранее израильские ВВС ликвидировали в Тегеране начальника центрального штаба ВС Ирана Абу аль-Кассема Бабаиана. Высокопоставленный военный отвечал за координацию операций против Израиля и возглавлял штаб ПВО.

