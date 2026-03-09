«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта Лепс заявил, что килограмм гречки стоит 1 тыс. рублей

Певец Григорий Лепс признался, что не знает цену гречки. В блиц-опросе телеведущего Георгия Иващенко он заявил, что гречка в магазине стоит «может быть, 1 тыс. рублей».

Может быть, 500 рублей, может быть, тысячу рублей, — заявил Лепс.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Лепс недосчитался 13 млн рублей в ходе гастрольного тура по южным регионам России. По мнению журналистов, падение продаж билетов на концерты артиста связывают с негативной реакцией публики после его громкого разрыва с молодой возлюбленной.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что самые крупные гонорары в истории российского шоу-бизнеса получали народный артист РФ Григорий Лепс, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и группа «Тату». По его словам, исполнитель хита «Рюмка водки на столе» мог зарабатывать до 100 млн рублей за свои выступления.

При этом агент элитной недвижимости Диана Достовалова заявила, что особняк Лепса в Подмосковье можно приобрести за 550 млн рублей. По ее словам, в доме семь спален, 10 санузлов и несколько сезонных гардеробных.