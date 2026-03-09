Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 17:01

Перешла на легкие ужины, теперь гречаники в томатном соусе — любимый рецепт: можно в Великий пост

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Перешла на легкие ужины, теперь гречаники в томатном соусе — любимый рецепт. Это блюдо можно есть в Великий пост, заменив яйцо в составе на небольшое количество муки или крахмала для связки.

Нежные котлетки из гречневой крупы, томленые в ароматном томатном соусе, получаются сочными и мягкими.

Для приготовления понадобится: для гречаников — 1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, 1 луковица, 2 ст. л. муки (или крахмала), соль, перец, растительное масло; для соуса — 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 1 стакан воды, соль, перец, лавровый лист.

Способ приготовления: гречку отварите в подсоленной воде до готовности, остудите. Лук для гречаников мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Смешайте гречку с обжаренным луком, добавьте муку, соль, перец и тщательно перемешайте. Из полученной массы сформируйте небольшие котлетки. Для соуса лук нарежьте кубиками, обжарьте до прозрачности, добавьте томатную пасту, прогрейте минуту, влейте воду, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Выложите гречаники в соус, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15–20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить постный картофельный салат «Крестьянский» с кислой капустой.

Проверено редакцией
Читайте также
Гречку с подливой больше не делаю. Запекаю с творогом и сыром — семья забыла, что существуют другие гарниры
Общество
Гречку с подливой больше не делаю. Запекаю с творогом и сыром — семья забыла, что существуют другие гарниры
В пост на завтрак готовлю гречневые оладьи: вкусная альтернатива кашам — подробный рецепт
Общество
В пост на завтрак готовлю гречневые оладьи: вкусная альтернатива кашам — подробный рецепт
В Великий пост к чаю пеку шарлотку на заливном апельсиновом тесте: аромат стоит на весь дом
Общество
В Великий пост к чаю пеку шарлотку на заливном апельсиновом тесте: аромат стоит на весь дом
Рататуй классический — постный, яркий, на обед и ужин: подробный рецепт для запекания
Общество
Рататуй классический — постный, яркий, на обед и ужин: подробный рецепт для запекания
Балую себя на ужин в Великий пост драниками с картошкой и грибами: насыщают до утра
Общество
Балую себя на ужин в Великий пост драниками с картошкой и грибами: насыщают до утра
гречка
рецепты
Великий пост
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный госпиталь США в Германии срочно готовят к приему раненных
Глава неканонической УПЦ в тяжелом состоянии оказался на больничной койке
Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5
Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России
Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды
Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation
Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете
«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта
Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане
IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений
«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране
Стали известны последствия конфликта в Ливане
В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру
В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС
Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта
В ОАЭ рухнул вертолет с военными
Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео
На Украине задумались о беспрецедентном сокращении декретного отпуска
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.