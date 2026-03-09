Перешла на легкие ужины, теперь гречаники в томатном соусе — любимый рецепт: можно в Великий пост

Перешла на легкие ужины, теперь гречаники в томатном соусе — любимый рецепт. Это блюдо можно есть в Великий пост, заменив яйцо в составе на небольшое количество муки или крахмала для связки.

Нежные котлетки из гречневой крупы, томленые в ароматном томатном соусе, получаются сочными и мягкими.

Для приготовления понадобится: для гречаников — 1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, 1 луковица, 2 ст. л. муки (или крахмала), соль, перец, растительное масло; для соуса — 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 1 стакан воды, соль, перец, лавровый лист.

Способ приготовления: гречку отварите в подсоленной воде до готовности, остудите. Лук для гречаников мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Смешайте гречку с обжаренным луком, добавьте муку, соль, перец и тщательно перемешайте. Из полученной массы сформируйте небольшие котлетки. Для соуса лук нарежьте кубиками, обжарьте до прозрачности, добавьте томатную пасту, прогрейте минуту, влейте воду, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Выложите гречаники в соус, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15–20 минут.

