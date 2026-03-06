Гречку с подливой больше не делаю. Запекаю с творогом и сыром — семья забыла, что существуют другие гарниры

Беру гречку, творог и сыр — и готовлю запеканку, после которой семья забыла, что существуют другие гарниры. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, ужина или полезного перекуса. Его необычность в том, что привычная гречка превращается в сытную, ароматную запеканку с нежной творожно-сырной начинкой, пряными специями и хрустящей масляной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая гречка, пропитанная сливочным маслом, в компании мягкого творога, солоноватой феты и свежей зелени. Специи добавляют тонкий восточный акцент, а запекание делает блюдо воздушным и невероятно аппетитным. Даже те, кто равнодушен к гречке, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 300 г гречневой крупы, 100 г рассыпчатого творога, 50 г сыра фета, 1 яйцо, 60 г сливочного масла, пучок укропа, петрушка для подачи, по ⅓ ч. ложки тмина и семян фенхеля, щепотка морской соли, свежемолотый перец. Гречку отварите до рассыпчатого состояния. Специи разотрите в ступке. Творог смешайте с яйцом, солью, перцем и специями, добавьте раскрошенную фету и рубленый укроп. В форму, смазанную маслом, выложите половину гречки, затем творожную начинку, накройте оставшейся гречкой, сверху кусочки масла. Запекайте 15 минут при 180°C. Подавайте с петрушкой.

