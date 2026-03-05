В пост на завтрак готовлю гречневые оладьи: вкусная альтернатива кашам — подробный рецепт

В пост на завтрак готовлю гречневые оладьи — это отличная альтернатива надоевшим кашам и прекрасный способ разнообразить меню.

Они получаются нежными, ароматными и сытными, с ярким гречневым вкусом, который можно дополнить сладкими или солеными добавками. Подавайте их с медом, вареньем, постным соусом или просто так — они вкусны в любом виде.

Для приготовления понадобится: 1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, 1 стакан муки, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара (по желанию), 1 ч. л. разрыхлителя, 2–3 ст. л. растительного масла.

Подробный рецепт: гречку отварите в подсоленной воде до готовности. Сварите густую рассыпчатую кашу. В миске смешайте остывшую гречку, муку, соль, сахар, разрыхлитель и растительное масло. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Если оно слишком густое, можно добавить немного воды. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как приготовить пшенные сырники: готовлю их в Великий пост и не только — без молочных продуктов.