Два иранских бомбардировщика чуть не ударили по крупнейшей военной базе США CNN: ВВС Катара сбили два иранских Су-24 рядом с крупнейшей военной базой США

Два иранских бомбардировщика Су-24 были «в двух минутах» от удара по крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке, прежде чем их сбили ВВС Катара, передает CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, целями бомбардировщиков были авиабаза Аль-Удейд, на которой обычно находятся 10 тыс. американских военнослужащих, и Рас-Лаффан — ключевой объект по переработке природного газа и основа экономики Катара.

Иранские бомбардировщики за несколько минут до того, как их сбили катарские самолеты, были готовы нанести удар по крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке, — сказано в материале.

По словам одного из источников, ВВС Катара сначала предупредили иранских пилотов по радио, но те не ответили и снизились до высоты 24 метра, чтобы избежать обнаружения радарами. В результате проигравшие воздушный бой бомбардировщики упали в территориальных водах арабского государства.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.