«Совершили зверство»: Аракчи пообещал США возмездие за фрегат IRIS Dena

Тегеран заставит США пожалеть о потоплении иранского фрегата IRIS Dena, на борту которого находилось около 130 человек, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в соцсети X. Он назвал действия американских ВМС зверством.

США совершили зверство в море, в 2000 миль от берегов Ирана. Помяните мои слова: США еще долго будут горько сожалеть о созданном ими прецеденте, — написал он.

Ранее стало известно, что ВМС США атаковали иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Судно подало сигнал бедствия на рассвете в среду, 4 марта. Оно затонуло в 40 милях к югу от острова, в результате погибли и пострадали десятки людей.

Вскоре Пентагон в соцсети Х опубликовал видео удара торпедой по IRIS Dena. На кадрах видны сначала вспышка и быстро растущий факел взрыва, затем — более мощный выброс огня и дыма. На финальных секундах корпус судна уже сильно поврежден и кренится кормой, уходя под воду задним ходом.

На месте затопления корабля было обнаружено около 80 тел. Как сообщил глава МИД Шри-Ланки Арун Хемачандра, судно направлялось в Иран из порта в Индии.