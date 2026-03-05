Стало известно о диалоге Москвы и Анкары по угрозам подрыва газопроводов

Москва и Анкара обсуждают угрозы в адрес газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Он уточнил, что консультации ведутся в закрытом режиме.

Контакты по этой теме и обсуждения по этому вопросу ведутся по закрытой от СМИ линии, в закрытом режиме, — рассказали агентству.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы располагают данными о подготовке киевскими властями диверсий на черноморских газопроводах. Представитель Кремля уточнил, что речь идет о газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток».

До этого представители посольства России в Анкаре сообщили о попытке диверсий против инфраструктуры обоих газопроводов. Дипломаты подчеркнули, что информировали об этом турецкую сторону.

Также президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы обладают информацией о подготовке Украиной подрыва «Голубого потока» и «Турецкого потока» совместно с Западом. Он назвал «очень опасной игрой» покушение на инфраструктуру страны.