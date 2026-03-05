В Иране сделали заявление по запуску ракеты в Турцию

Иран официально отрицает свою причастность к запуску ракеты в сторону территории Турции, сообщил генштаб ВС Исламской Республики. В заявлении, опубликованном гостелерадиокомпанией страны, указано, что Тегеран уважает суверенитет дружественного государства.

Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет соседней и дружественной Турции и отрицают любой запуск ракеты в сторону этой страны, — подчеркнули в ведомстве.

Накануне, 4 марта, Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. В результате инцидента никто не пострадал. После падения обломков ракеты администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор на удары, связанные с напряжением обстановки вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что Великобритания не исключает возможности направить свои войска на Ближний Восток и присоединиться к ударам США по Ирану. Неназванные западные чиновники заявили, что Лондон рассматривает различные варианты развития событий.