Путин поручил использовать беспилотники для оценки ущерба жилью Путин поручил перенять опыт Курской области по оценке ущерба от атак БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Донбасса, Новороссии и приграничных регионов представить предложения по использованию опыта Курской области в применении беспилотников для оценки ущерба жилью от боевых действий, следует из поручений на сайте Кремля. Мера направлена на упрощение выплаты компенсаций.

Представить предложения по использованию опыта Курской области в части, касающейся применения беспилотных авиационных систем для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям граждан в результате военных действий, в целях предоставления гражданам компенсаций, — говорится в публикации.

