Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:09

Путин поручил использовать беспилотники для оценки ущерба жилью

Путин поручил перенять опыт Курской области по оценке ущерба от атак БПЛА

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Донбасса, Новороссии и приграничных регионов представить предложения по использованию опыта Курской области в применении беспилотников для оценки ущерба жилью от боевых действий, следует из поручений на сайте Кремля. Мера направлена на упрощение выплаты компенсаций.

Представить предложения по использованию опыта Курской области в части, касающейся применения беспилотных авиационных систем для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям граждан в результате военных действий, в целях предоставления гражданам компенсаций, — говорится в публикации.

Ранее юрист Евгений Минков напомнил, что россияне имеют полное право потребовать компенсации за травму после падения на льду. Он напомнил, что, согласно статье № 1064 Гражданского кодекса РФ, причиненный вред здоровью должны возместить в полном объеме.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил запрос в правительство России с предложением начислять компенсации за капремонт пенсионерам автоматически и без проволочек. В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина предлагается ввести механизм прямого льготного порядка оплаты взносов на капремонт.

Владимир Путин
БПЛА
Курск
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РКН обвинил популярный у россиян сервис в распространении фейков
«Отказано наотрез»: Киев не допустил страны Евросоюза к осмотру «Дружбы»
Блинкен предупредил о рисках для США перед лицом России
На Западе предрекли судьбу Ирана после окончания конфликта
Осужденный в российской колонии вербовал сокамерника для ВСУ
Стилист ответил на важный вопрос о горячей укладке
В США назвали большую ошибку Белого дома в подготовке операции против Ирана
В США рассказали о возвращении Индии к закупкам российской нефти
Цены на нефть Brent и WTI взлетели более чем на 3%
Политолог объяснил, почему Испания критикует действия США
Крейсер «Варяг» отработал удары на учениях в Японском море
Раскрыт скрытый смысл слов Путина о прекращении поставок газа в ЕС
Россиянам рассказали, за что могут штрафовать в пунктах выдачи
В РСТ напомнили, в каких странах можно безопасно провести отпуск
ВСУ разбомбили собственный пикап с ранеными под Красноармейском
Пластический хирург развеяла главное заблуждение о липосакции
Осужденный склонял сокамерников к госизмене в колонии на Кубани
Иран атаковал американский танкер в Персидском заливе
Журналисты RT попали под обстрел в Тегеране
Десятки тел иранских моряков нашли у берегов Шри-Ланки
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.