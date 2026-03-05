Погода в Москве в четверг, 5 марта: придут ли тепло и солнце?

Погода в Москве в четверг, 5 марта: придут ли тепло и солнце?

Метеорологическая весна пока не пришла в Московский регион, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Что известно о погоде в столице в четверг, 5 марта, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 5 марта

По словам Макаровой, в последние дни была лишь небольшая оттепель, которая скоро закончится.

«У нас еще не произошла перестройка в атмосфере. Это еще не весенние процессы. Такая вот у нас продолжительная оттепель получилась в конце февраля — начале марта. И после 8 марта будет заток холода. Пока рано говорить, когда он закончится», — сказала Макарова.

Она добавила, что как минимум до 13 марта в регионе сохранится холодная погода.

«В Москве уже на 8 градусов будет ниже нормы температуры 9 марта. У нас и шестого [марта] понижение температуры до нормы будет, седьмого немножко потеплеет, восьмого — тоже около нормы, облачно с прояснениями, местами небольшой снег в течение суток. И температура ночью −4 градуса, днем −4...+1. А девятого [марта] существенное понижение температуры — ночью −9 градусов, днем −3–8», — сообщила синоптик.

В четверг, 5 марта, в Москве с утра без осадков (в Подмосковье местами идет снег). Ветер западный, юго-западный 1 м/с. Температура воздуха — +1 градус (по области — до −2). Атмосферное давление 740,0 мм рт. ст.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в течение дня характер метеоусловий существенно не изменится и Москва останется в тыловой части циклона.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Ожидается преимущественно облачная погода, кратковременный снег, мокрый снег. Ветер западный с переходом на северный, северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха — 0…+2. Показания барометров будут расти и составят 744 мм рт. ст.», — написал Тишковец.

Синоптик отметил, что финал рабочей недели будет холодным. В пятницу, 6 марта, влияние тыла циклона ослабеет, твердые осадки возможны лишь местами, в облаках появятся просветы, что вкупе с северным ветром понизит минимальную температуру воздуха до −5–7 градусов, в светлое время суток — не выше −1–3 градусов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 5 марта

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня до территории Санкт-Петербурга «дотянется» ушедший на Среднюю Волгу циклон. В регионе ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, местами пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге — 0…+2 градуса, в Ленинградской области — 0…+3. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу без существенных осадков, местами гололедица, ночью −2–4 градуса, днем +2–4 градуса.

