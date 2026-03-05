Песков объяснил, обойдется ли ситуация с ценами на топливо без указов Путина

Российские власти и Федеральная антимонопольная служба страны хорошо контролируют ситуацию с ценами на топливо, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, которые приводит РИА Новости, в дополнительных поручениях главы государства нет необходимости.

Здесь нет никакой необходимости в каких-то дополнительных поручениях главы государства. Дело в том, что работает правительство, работает ФАС, и работает такая хорошо отлаженная система по контролю за ценами, — отметил он.

До этого в ФАС проинформировали, что в 2026 году рост средних розничных цен на топливо в России не превышает уровня инфляции. Уровень запасов на НПЗ и нефтебазах может полностью обеспечить спрос на топливо в стране.

Ранее американские аналитики сообщили, что Индия увеличила закупки нефти из РФ в связи с эскалацией военных действий против Ирана. В частности, два российских нефтяных танкера, которые направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в сторону Индии.