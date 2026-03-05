В НАТО оправдали Трампа за сокрушительные удары по Ирану Рютте поддержал Трампа в ударах по Ирану

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в поддержку действий американского лидера Дональда Трампа против Ирана. В интервью Reuters он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы.

Мы поддерживаем Трампа за уничтожение ядерных и ракетных возможностей Ирана, — сказал Рютте.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова генсека НАТО о конфликте на Ближнем Востоке указывают на то, что интересы Блока находятся «там, где скажут». Глава Альянса отмечал, что НАТО обеспечивает защиту «каждого дюйма» своей территории «в полном, на 360 градусов, формате». Лавров также считает, что одной из целей совместной операции США и Израиля против Ирана было внесение раскола между Тегераном и арабскими странами региона.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Рютте рассчитывает заработать на конфликте Ирана с Западом. По его мнению, заявление о готовности противостоять Тегерану сделано для того, чтобы оправдать запросы на миллиардные бюджеты.