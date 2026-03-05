Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:14

Эксперт объяснил, кому на самом деле адресован удар США по Ирану

Востоковед Маслов: атака на Иран призвана показать Китаю возможности США

Дым после взрыва в Тегеране Дым после взрыва в Тегеране Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Атака на Иран вписывается в стратегию США по давлению на Китай перед визитом президента Дональда Трампа в Пекин, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с ИС «Вести». По его словам, Вашингтон таким образом хочет наглядно продемонстрировать свое могущество.

Эксперт пояснил, что конечной целью всех этих действий является ослабление энергетической мощи Китая и сдерживание роста его промышленности. Удар по Ирану, считает Маслов, служит сигналом и подготовкой к той большой сделке, о которой говорит Трамп.

Во время визита американский лидер, вероятно, предложит Пекину ряд экономических условий. Среди возможных требований — уменьшение тарифов на китайские товары и расширение доступа американской продукции на рынок КНР. Также США, по мнению востоковеда, будут настаивать на снятии запретов на поставки редкоземельных металлов в Америку.

Самое главное сейчас — США хотят показать, кто в доме хозяин и какие рычаги у них есть по ослаблению присутствия Китая в мире, — сказал эксперт.

При этом, как отметил Маслов, КНР вряд ли станет оказывать военную поддержку Ирану в сложившейся ситуации. Пекин не заинтересован в порче отношений с США именно сейчас, несмотря на стратегическое партнерство с Тегераном, заключил эксперт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в поддержку действий Трампа против Ирана. Он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы.

США
Иран
Китай
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России нашли способ спасти семьи от разводов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки дрона
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли полностью эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.