Эксперт объяснил, кому на самом деле адресован удар США по Ирану Востоковед Маслов: атака на Иран призвана показать Китаю возможности США

Атака на Иран вписывается в стратегию США по давлению на Китай перед визитом президента Дональда Трампа в Пекин, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с ИС «Вести». По его словам, Вашингтон таким образом хочет наглядно продемонстрировать свое могущество.

Эксперт пояснил, что конечной целью всех этих действий является ослабление энергетической мощи Китая и сдерживание роста его промышленности. Удар по Ирану, считает Маслов, служит сигналом и подготовкой к той большой сделке, о которой говорит Трамп.

Во время визита американский лидер, вероятно, предложит Пекину ряд экономических условий. Среди возможных требований — уменьшение тарифов на китайские товары и расширение доступа американской продукции на рынок КНР. Также США, по мнению востоковеда, будут настаивать на снятии запретов на поставки редкоземельных металлов в Америку.

Самое главное сейчас — США хотят показать, кто в доме хозяин и какие рычаги у них есть по ослаблению присутствия Китая в мире, — сказал эксперт.

При этом, как отметил Маслов, КНР вряд ли станет оказывать военную поддержку Ирану в сложившейся ситуации. Пекин не заинтересован в порче отношений с США именно сейчас, несмотря на стратегическое партнерство с Тегераном, заключил эксперт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в поддержку действий Трампа против Ирана. Он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы.