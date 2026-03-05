В России нашли способ спасти семьи от разводов

Создание совета старейшин могло бы спасти многие семьи от разводов, уверен председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобные институты существуют в некоторых постсоветских странах и помогают разрешать семейные конфликты.
В ряде стран постсоветского пространства советы участвуют в разрешении семейных конфликтов. Люди с большим опытом, пользующиеся уважением, решают серьезные семейные проблемы. Получают за это вознаграждение. Подобные практики могли бы быть полезны и в России, — пояснил Рыбальченко.
По его словам, медиация нужна при первых признаках кризиса в семье. Эксперт считает, что привлекать к ней нужно психологов, священников и других авторитетных людей.
Ранее адвокат Виктория Шакина заявила, что перед расторжением брака супругам рекомендуется аннулировать все ранее выданные доверенности. По ее словам, это поможет предотвратить нежелательную реализацию собственности.