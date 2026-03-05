В России нашли способ спасти семьи от разводов Председатель ОП по демографии Рыбальченко призвал создать советы старейшин

Создание совета старейшин могло бы спасти многие семьи от разводов, уверен председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобные институты существуют в некоторых постсоветских странах и помогают разрешать семейные конфликты.

В ряде стран постсоветского пространства советы участвуют в разрешении семейных конфликтов. Люди с большим опытом, пользующиеся уважением, решают серьезные семейные проблемы. Получают за это вознаграждение. Подобные практики могли бы быть полезны и в России, — пояснил Рыбальченко.

По его словам, медиация нужна при первых признаках кризиса в семье. Эксперт считает, что привлекать к ней нужно психологов, священников и других авторитетных людей.

Ранее адвокат Виктория Шакина заявила, что перед расторжением брака супругам рекомендуется аннулировать все ранее выданные доверенности. По ее словам, это поможет предотвратить нежелательную реализацию собственности.