27 февраля 2026 в 18:28

Сябитова дала прогноз браку актера Егора Бероева с 21-летней балериной

Сваха Сябитова предположила, что Бероев вернется к Алферовой

Егор Бероев Егор Бероев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Егор Бероев еще может порвать отношения с 21-летней балериной и вернуться к бывшей жене Ксении Алферовой, сказала NEWS.ru телесваха Роза Сябитова. Она отметила, что мужья, которые выбирают очень молодых женщин, часто спустя какое-то время приходят обратно к своим супругам.

Они (мужья. — NEWS.ru) часто возвращаются. Потому что их с женами объединяет общая реальность: совместно нажитое имущество и дети. В определенный момент мужчина понимает, что трудно бегать за молодыми, что у них никакой другой мотивации, кроме денег, нет, — сказала сваха.

Сябитова отметила, что отношения мужчин с девушками намного моложе всегда заканчиваются. Пара либо разбегается, либо с мужчиной вследствие большого эмоционального взрыва случается инсульт или инфаркт. Сябитова предположила, что история Бероева с Алферовой еще не закончена.

Ранее источники в окружении артиста сообщили, что Егор Бероев, который в свое время развелся с коллегой Ксенией Алферовой, тайно вступил в брак с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Церемония состоялась в середине февраля. Избранница Бероева исполнила главную роль в его новом фильме «Кукла».

Егор Бероев
Ксения Алферова
браки
разводы
Виктория Колодонова
В. Колодонова
