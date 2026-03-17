17 марта 2026 в 14:10

Лолита назвала своих самых лучших мужей

Лолита призналась, что считает стоящими лишь два брака в своей жизни

Лолита Милявская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» призналась, что считает стоящими лишь два своих брака из пяти. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, один из мужей, которых она действительно любила, уже умер, а второй сейчас живет за границей.

Самые мои единственные и любимые, которые были — один, к сожалению, умер муж, а другой находится за границей, мы просто не можем общаться. В принципе, я считала эти браки единственными [стоящими] в моей жизни, а не просто походы в ЗАГС, туда и обратно, — рассказала Милявская.

Ранее Лолита признавалась, что не может резко бросить курить. Звезда рассказала, что из-за пагубной привычки к ней вернулись панические атаки. Она добавила, что очень хочет бросить, но пока что ей не хватает силы воли.

До этого Лолита рассказала, что ее стала беспокоить тревожность, поэтому ей пришлось обращаться к психиатру. По словам знаменитости, врач выписал таблетки, которые помогают бороться с приступами тревоги. Она поделилась, что теперь рекомендует психотерапию всем друзьям и вообще «всем нормальным людям».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа
В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

