Лолита назвала своих самых лучших мужей Лолита призналась, что считает стоящими лишь два брака в своей жизни

Певица Лолита Милявская на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» призналась, что считает стоящими лишь два своих брака из пяти. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, один из мужей, которых она действительно любила, уже умер, а второй сейчас живет за границей.

Самые мои единственные и любимые, которые были — один, к сожалению, умер муж, а другой находится за границей, мы просто не можем общаться. В принципе, я считала эти браки единственными [стоящими] в моей жизни, а не просто походы в ЗАГС, туда и обратно, — рассказала Милявская.

Ранее Лолита признавалась, что не может резко бросить курить. Звезда рассказала, что из-за пагубной привычки к ней вернулись панические атаки. Она добавила, что очень хочет бросить, но пока что ей не хватает силы воли.

До этого Лолита рассказала, что ее стала беспокоить тревожность, поэтому ей пришлось обращаться к психиатру. По словам знаменитости, врач выписал таблетки, которые помогают бороться с приступами тревоги. Она поделилась, что теперь рекомендует психотерапию всем друзьям и вообще «всем нормальным людям».