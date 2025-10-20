Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:29

Лолите пришлось обратиться к психиатру

Психиатр выписал Лолите таблетки от тревожности

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Лолита рассказала KP.RU, что ее стала беспокоить тревожность, поэтому даже пришлось обращаться к психиатру. По словам знаменитости, врач выписал таблетки, которые помогают бороться с приступами тревоги.

Я пошла к психиатру, мне выписали таблеточки от тревожности. Я это рекомендую всем друзьям, вообще всем нормальным людям. Знаете, тревога, она как бы еще и сосудистая. С возрастом у курильщиков, таких как я, это уже, к сожалению, нормальное явление, — призналась Лолита.

Ранее психиатр Алина Попович заявила, что тревожное расстройство в отличие от нормальной тревоги зачастую приводит к нарушениям сна, проблемам на работе и общему снижению качества жизни. По словам врача, у человека ежедневно появляются тревожные мысли без объективных причин, он постоянно ожидает «плохих» новостей, проверяет здоровье, боится звонков и не может расслабиться.

До этого психолог Софья Сулим посоветовала бороться с тревогой при помощи дыхательных практик. Она отметила, что они помогают насытить кровь кислородом и улучшить концентрацию внимания.

