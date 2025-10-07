Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Психиатр рассказала, как вовремя распознать тревожное расстройство

Психиатр Попович: тревожное расстройство нередко приводит к нарушениям сна

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тревожное расстройство в отличие от нормальной тревоги зачастую приводит к нарушениям сна, проблемам на работе и общему снижению качества жизни, заявила «Газете.Ru» психиатр Алина Попович. Это ментальное заболевание негативно влияет не только на сознание, но и на физическое самочувствие.

Человек замечает, что каждый день у него есть какие-то тревожные мысли, притом, что объективных причин для них у него нет. Но он постоянно ждет «плохих» новостей, проверяет здоровье, боится звонков, новых встреч, не может расслабиться. Он постоянно чувствует себя уставшим, плохо спит, не может нормально работать, — отметила Попович.

Физические проявления тревожного расстройства — тахикардия, скачки давления, одышка, дрожь и проблемы с ЖКТ — часто маскируются под соматические болезни. Именно поэтому его далеко не всегда диагностируют сразу, подчеркнула врач.

Ранее психолог Софья Сулим заявила, что при постоянной тревожности могут помочь дыхательные практики, например «по квадрату». Эта техника подразумевает вдох, задержку дыхания, выдох и снова задержку. Каждый этап должен длиться около четырех секунд, уточнила эксперт.

