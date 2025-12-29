Кремль не понял сути слов про «план Б» Зеленского Песков: в Кремле нет понимания слов Зеленского про «план Б»

В Кремле с недоумением восприняли недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что необходимо готовить некий «план Б» по Украине, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал риторику Киева оторванной от реальности и акцентировал внимание на том, что Россия рассматривает вопрос прекращения военного конфликта только в одном ключе — через достижение всех ранее поставленных целей.

В Кремле не понимают, что имеет в виду Зеленский, — подчеркнул Песков.

Ранее Песков подтвердил телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он состоялся в воскресенье, 28 декабря, перед тем, как американский лидер обсудил мирный план с Зеленским.

Информацию также подтвердили в Белом доме. Трамп назвал беседу с Путиным продуктивной и хорошей. Он провел переговоры перед своей встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что если Зеленский примет план Трампа, то мир, скорее всего, не будет прочным. Эксперт считает, что впоследствии украинская сторона начнет саботировать условия потенциального соглашения.