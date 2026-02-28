Названо условие работы Telegram в России: что сказали в Госдуме, инсайды

Мессенджер Telegram сможет работать в России, если выполнит требования закона, заявил глава IT-комитета Госдумы. Какие требования не выполняет Telegram, что сказал Сергей Боярский, будет ли окончательная блокировка?

Что сказал Боярский, сравнение мессенджеров с иномарками

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заверил, что мессенджер Telegram сможет продолжить работу в России, если выполнит все требования российского законодательства. Обсуждение шло в программе «Партком», которую ведет «Единая Россия».

Депутат Андрей Исаев задал вопрос Боярскому: есть ли у Telegram шанс остаться в России, «или его все равно будут выжимать, потому что у нас есть свой [национальный мессенджер] МАХ».

«Конечно, останется», — отреагировал Боярский.

Глава IT-комитета подчеркнул, что от Telegram требуется только выполнить требования российского законодательства. Он вновь сравнил ситуацию с правилами дорожного движения.

«Представьте себе по-простому: правила дорожного движения. Российские автомобили ездят по правилам, у них есть номера, каждый автомобиль останавливается по требованию инспектора, на красный свет останавливается, на зеленый едет. А есть английский автомобиль с правым рулем, левостороннее движение, без номеров, едет по встречной полосе — просто потому что он заморский и не хочет выполнять наши правила. Мы, конечно, его изымаем и говорим: подожди на штрафстоянке, приди в себя, выучи наши правила и дальше поедешь», — добавил Боярский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее депутат Андрей Свинцов заявил, что Telegram не выполняет «порядка 70%» требований Роскомнадзора. Ключевыми из них остаются удаление запрещенного контента и блокировка по требованию РКН каналов и сервисов, которые занимаются нелегальной деятельностью (пропаганда экстремизма, терроризма, наем «дропов» для совершения криминальных и террористических акций), несмотря на постоянные требования властей. Кроме того, с 2017 года ФСБ требует, чтобы Telegram передал ключи для расшифровки переписок; руководство мессенджера отказывается, утверждая, что это технически невозможно.

Будет ли окончательная блокировка Telegram, как развивались события

Замедлять Telegram в России начали с 8 февраля. В Госдуме и РКН это связали с необходимостью противодействовать мошенническим звонкам в мессенджере. Через неделю источники СМИ заявили, что Telegram будет полностью заблокирован 1 апреля.

26 февраля появилось уточнение другого источника — якобы мессенджер будет заблокирован «в первых числах апреля», и это «окончательное решение». При этом Роскомнадзор на все подобные сообщения отвечал, что ему «нечего добавить к опубликованной ранее информации».

Тогда же зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин на форуме «Новый Рунет: без мошенников и анонимов» заявил, что Telegram «перегнул палку в вопросе анонимности». По его версии, анонимность в интернете требуется только преступникам.

В то же время Горелкин заверил, что в России не будут вводиться наказания за использование VPN.

«Ни запрет, ни какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются», — объявил депутат.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В то же время власти Москвы и других городов России отказались согласовать митинги против блокировки Telegram. Так, в столице отказ в проведении митинга связали с тем, что в городе продолжают действовать коронавирусные ограничения.

Есть ли шанс у Telegram? Готов ли Дуров выполнять требования, что говорят инсайдеры

Сразу же после замедления Telegram в России ряд каналов предположил, что руководство мессенджера во главе с Павлом Дуровым удастся убедить выполнить требования РКН. Многие ссылались на тот факт, что Telegram активно удаляет каналы с противоправным контентом. Кроме того, вспомнили, что в сентябре 2021 года Дуров согласился на блокировку агитационных ботов оппозиции на время выборов в Госдуму.

«Что лучше: полное прекращение работы Telegram в России или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования?» — задал тогда вопрос Дуров пользователям Telegram; три четверти поддержали блокировку ботов.

«Инсайдерский» Telegram-канал INSIDER ELITES со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дурову придется согласиться на условия властей России: Telegram лишь недавно смог обойти WhatsApp по популярности и рискует потерять огромный рынок рекламы, продвижения и криптовалюты TON — не только РФ, но и другие страны СНГ.

Павел Дуров Фото: lukomore.org/Global Look Press

«Дуров несет прямые обязательства перед экосистемой TON Foundation. Мессенджер интегрирован как основа: крипто-мини-приложения, Telegram Stars, NFT и стикеры формируют 70% трафика и ликвидности Toncoin. Новости о возможной блокировке уже вызывали падения курса, как после ареста Дурова во Франции в 2024-м, а полный отрыв от российского рынка уничтожит доверие инвесторов и капитализацию проекта», — указывает INSIDER ELITES.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 28 февраля: причины, полная блокировка

Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН

Ответный удар Ирана: какие цели поражены в Израиле, удары по базам США