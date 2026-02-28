Сын президента Ирана вышел на связь и раскрыл судьбу своего отца Сын президента Ирана Пезешкиана заявил о провале попыток покушения на его отца

Президенту Ирана Масуду Пезешкиану удалось избежать смерти во время ракетных ударов США и Израиля, заявил его сын и советник Юсуф Пезешкиан в Telegram-канале. По информации политика, другие официальные лица также в порядке.

Прежде всего скажу, что отец в порядке. Насколько мне известно, на этот раз их покушения не увенчались успехом, и другие официальные лица также здоровы, — написал Юсуф Пезешкиан.

Советник подчеркнул, что теперь Исламскую Республику ждет длительный и изнурительный конфликт, призвав иранцев запастись стойкостью и терпением, чтобы пережить эти дни. Он добавил, что те, кто стараются снискать благословение Бога, не могут потерпеть поражения.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи жив после ударов США и Израиля. По его словам, погибли двое иранских командиров, но высокопоставленные чиновники не пострадали. Он подчеркнул, что все основные чиновники находятся на своих местах и Иран справится с этой ситуацией.