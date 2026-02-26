Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 16:43

Звезда «Кухни» показал новорожденного сына

Актер Никита Тарасов поделился фотографией новорожденного сына

Никита Тарасов Никита Тарасов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Никита Тарасов, известный зрителям по роли кондитера Луи в сериале «Кухня», поделился в личном блоге радостной новостью — у него родился сын. На опубликованном в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото счастливый отец бережно держит новорожденного на руках.

Новость дня. Теперь можно проголосовать за имя, — написал Тарасов.

Позже коллега актера Илья Глинников раскрыл имя малыша в комментариях, назвав его Арсением. Для 46-летнего Никиты и его супруги Марины, на которой он женат 10 лет, этот ребенок стал вторым — у пары уже подрастает дочь Таисия.

Ранее Мария Миронова поделилась редким снимком с младшим сыном Федором за семейным обедом. Шестилетний мальчик, похожий на деда Андрея Миронова, готовится к школе. Старший сын актрисы Андрей уже пошел по стопам знаменитых родственников и стал актером.

До этого Андрей Мерзликин сообщил, что после мирного развода четверо детей остались жить с ним. Артист поблагодарил бывшую жену за годы брака и подчеркнул, что они сохранили теплые отношения. В семье воспитываются сыновья Федор и Макар, а также дочери Серафима и Евдокия.

