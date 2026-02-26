Звезда «Кухни» показал новорожденного сына

Актер Никита Тарасов, известный зрителям по роли кондитера Луи в сериале «Кухня», поделился в личном блоге радостной новостью — у него родился сын. На опубликованном в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото счастливый отец бережно держит новорожденного на руках.

Новость дня. Теперь можно проголосовать за имя, — написал Тарасов.

Позже коллега актера Илья Глинников раскрыл имя малыша в комментариях, назвав его Арсением. Для 46-летнего Никиты и его супруги Марины, на которой он женат 10 лет, этот ребенок стал вторым — у пары уже подрастает дочь Таисия.

