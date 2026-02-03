Мария Миронова поделилась редким фото с младшим сыном

Актриса Мария Миронова порадовала своих подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) редким кадром с младшим сыном Федором. На фотографии они запечатлены во время теплого семейного обеда.

Шестилетний Федор, которого поклонники часто сравнивают с его дедушкой Андреем Мироновым из-за их поразительного внешнего сходства, готовится к первому классу. Мария, помимо публикаций о творчестве, иногда делится трогательными моментами своей личной жизни.

У Марии Мироновой двое детей. Ее старший сын Андрей, который появился на свет в браке с бизнесменом Игорем Удаловым, последовал по стопам матери и деда, став актером. После успешного окончания Щукинского училища он активно работает в театре и снимается в фильмах.

Отцом Федора является актер Андрей Сорока. Он младше Мироновой на 19 лет.

