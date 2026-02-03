Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 09:48

Мария Миронова поделилась редким фото с младшим сыном

Мария Миронова Мария Миронова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Мария Миронова порадовала своих подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) редким кадром с младшим сыном Федором. На фотографии они запечатлены во время теплого семейного обеда.

Шестилетний Федор, которого поклонники часто сравнивают с его дедушкой Андреем Мироновым из-за их поразительного внешнего сходства, готовится к первому классу. Мария, помимо публикаций о творчестве, иногда делится трогательными моментами своей личной жизни.

У Марии Мироновой двое детей. Ее старший сын Андрей, который появился на свет в браке с бизнесменом Игорем Удаловым, последовал по стопам матери и деда, став актером. После успешного окончания Щукинского училища он активно работает в театре и снимается в фильмах.

Отцом Федора является актер Андрей Сорока. Он младше Мироновой на 19 лет.

Ранее юмористка Елена Воробей показала фото с дочерью Софией, которой в августе 2024 года сделали остеотомию челюстей. Артистка рассказала, что они провели совместный отпуск в Париже и посетили музеи и поднялись на Эйфелеву башню. София сейчас учится в Военно-медицинской академии.
актрисы
дети
фотографии
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе заявили о беспокойстве Ирана после падения «стены страха»
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
В США узнали о готовности Ирана пойти на большую уступку
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.